تذبذب في توزيع المياه بالعاصمة وتيبازة

أعلنت شركة مياه تيبازة القائمة على استغلال محطة تحلية مياه البحر “فوكة”، عن تذبذب في توزيع المياه بولايتي تيبازة والعاصمة. بسبب تسجيل عطب تقني وقع ليلةأمس الإثنين بسبب تدني جودة مياه البحر.

وقالت الشركة في بيان لها أن سبب هذا التوقف نقص في انتاج المياه الشروب يقدر بـ120000 م3/ يوميا. وذلك ما يؤثر على سير برنامج التوزيع في عدد من بلديات ولايتي الجزائر وتيبازة.

كما سبب هذا النقص تذبذبات حادة في توزيع المياه على السلسلة الساحلية والغربية للجزائر العاصمة. وتمس كل من المقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة سيدي عبد الله، زرالدة، المعالمة، سطاوالي، السويدانية (جزئيا)، عين البنيان، الحمامات والشراقة (جزئيا).

وستشهد ولاية تيبازة تذبذبات في توزيع المياه حادة أخرى بكل من دواودة، فوكة، الشعيبة، خميستي، بوسماعيل، عين تاقورايت، بوهارون.

كما تؤكد “سيال” أن عودة التزويد بالمياه حسب البرنامج الحالي ستستأنف بصفة تدريجية عند استئناف عملية الإنتاج في المحطة. حيث سيتعود الخدمة في المحطة بمجرد استقرار نسبة تعكر مياه البحر حسب المعايير المطلوبة.

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أعلنت شركة المياه والتطهير “سيال” أنها ستوزع قارورات وأكياس المياه على المناصرين، خلال مبارة الجزائر وبوركينافاسو غدا الثلاثاء بملعب مصطفى تشاكر. تبعا لتوصيات وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني.

وجاء في بيان “سيال” أن هذه الخطوة تبرز دور المواطنة الذي تتحلى به إلى جانب مهمتها في السعي الدائم لتحسين خدمات المياه والتطهير.

كما تسعى لتقديم خدمة عمومية للمواطن أينما كان ومرافقته في كل المناسبات. كما هو الحال خلال مباراة الخضر وبوركينافاسو يوم غد أين ستزود الأنصار بأكياس المياه والماء الشروب.

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