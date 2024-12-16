تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة هذا الإثنين. وسط ترقب انعقاد إجتماع مجلس الإحتياطي الإتحادي “البنك المركزي الأمريكي” بشأن أسعار الفائدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 74.28 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 70.99 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن يخفض بنك الإحتياطي الإتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي الـ17 والـ18 ديسمبر الجاري. وسيقدم أيضا نظرة محدثة بشأن المدى الذي يعتقد مسؤولو البنك أنهم سيخفضون أسعار الفائدة في عام 2025 وربما حتى عام 2026.

وقد تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.