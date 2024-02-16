ترامب أم بايدن؟ بوتين يكشف عن خياره للرئاسيات الأمريكية

خلال مقابلة أجريت يوم الأربعاء 14 فبراير مع الصحفي الروسي بافيل زاروبين. سُئل فلاديمير بوتين عن الانتخابات الأمريكية المقبلة. والتي سيواجه خلالها جو بايدن ودونالد ترامب بعضهما البعض.

أما بالنسبة لأي من المرشحين فهو المفضل لدى رجل الكرملين القوي. فمن الواضح أن الأخير قد اتخذ قراره ويميل نحو المستأجر الحالي للبيت الأبيض.

وبرر بوتين قراره بالقول “إنه شخص أكثر خبرة”، مشددا مع ذلك على أن روسيا ستعمل مع أي زعيم أمريكي يحظى بثقة الأميركيين.

بعد هذه المقابلة، تحدث فلاديمير بوتين أيضًا بشكل مطول عن العلاقات بين روسيا والغرب منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وقال: “أعتقد أن موقف إدارة بايدن ضار للغاية وخاطئ”.

ويستعد بوتين للانتخابات الرئاسية الروسية، التي من المقرر أن تجرى الجولة الأولى منها. في الفترة من 15 إلى 17 مارس/آذار.