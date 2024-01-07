ترامب: سأفوز في الرئاسيات الأمريكية

بعد مرور ثلاث سنوات على الهجوم على مبنى الكابيتول، أكد دونالد ترامب، خلال خطاب ألقاه في ولاية أيوا. أنه “سيفوز” بالانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر ضد جو بايدن.

وعقد الرئيس السابق يوم السبت اجتماعين في الولاية الصغيرة الواقعة في الغرب الأوسط. والتي تنظم مؤتمراتها الحزبية يوم الاثنين 15 جانفي. وبالتالي إطلاق الكرة للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024، مما يمنحه وزنًا كبيرًا في الحملة الرئاسية لمدة نصف قرن.

وسيواجه الملياردير الجمهوري، الذي يحلم بإعادة انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر والعودة إلى البيت الأبيض. في 20 كانون الثاني/جانفي 2025 رغم التهم الجنائية الأربع الموجهة إليه.

بعد ثلاث سنوات بالضبط من الهجوم غير المسبوق على مقر الكونجرس في واشنطن من قبل أنصاره في 6 جانفي 2021. أكد دونالد ترامب في خطاب متقطع استمر أكثر من ساعتين في نيوتن، بالقرب من العاصمة الإقليمية دي موين. أنه سيذهب إلى “الفوز للمرة الثالثة” بالانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويعتبر المنبر الجمهوري، الذي انتخب في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وهزم بعد أربع سنوات. أن الفوز في هذه الانتخابات “سرقه” منه الديمقراطي جو بايدن البالغ من العمر 81 عاما. والذي أطلق عليه مرة أخرى اسم “جو لا سكرابول” والذي يبلغ عمره متعة مصنوعة من.

ووصف دونالد ترامب (77 عاما) جو بايدن بأنه الرئيس “الأسوأ” في تاريخ الولايات المتحدة. والذي قلب الديمقراطية الأمريكية رأسا على عقب في أقل من عشر سنوات. معربا عن أسفه لأن القوة الرائدة في العالم “في تراجع”.