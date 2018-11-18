ترامب: “عرفنا قاتل خاشقجي”

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستحدد خلال اليومين المقبلين من قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين، من مدينة ماليبو بولاية كاليفورنيا، أن تقريرا مفصلا بشأن من قتل خاشقجي سيكتمل بحلول اليومين القادمين.

موضحا أن عناصر من وكالة الإستخبارات المركزية، سيطلعونه على آخر المستجدات بشأن التحقيق.

كما أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي إطلع على مستجدات حادثة مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

للإشارة فقد كانت واشنطن قد فرضت عقوبات على 17 سعوديا على خلفية مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.

من بينهم محمد العتيبي القنصل السعودي في إسطنبول، وتجمد العقوبات أي أصول يمتلكها هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة.