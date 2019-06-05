ترامب يدعو إلى “إجراءات غير مسبوقة” لضمان حصول أمريكا على المعادن النادرة

دعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لضمان إمداداتها من المعادن النادرة الهامة لقطاع التكنولوجيا.

وذلك في تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية، حسب ما نشره موقع آر تي بالعربي.

ويحض التقرير الصادر على اتخاذ إجراءات لتحسين الإمدادات، من خلال الاستثمار والتجارة مع حلفاء واشنطن، مع القيام بتحسينات تسمح بالتنقيب داخل الولايات المتحدة.

كما أشار إلى خطة لتطوير جمع البيانات لتعزيز عمليات التنقيب المحلية عن المعادن

وهذا بعدما ألمحت بكين إلى احتمال وقف صادراتها من المعادن النادرة كرد على الرسوم الأمريكية المفروضة عليها.

حيث قالت اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح، إنها ناقشت فرض “ضوابط تصدير محتملة” على المعادن النادرة خلال ندوة لخبراء الصناعة.

وجاءت الخطوة الصينية بعدما صعد ترامب الشهر الجاري موقفه تجاه الصين في مسعى للضغط عليها لتغير ممارسات تجارية يعترض عليها.

لكن التصعيد الأخير تسبب في انهيار المفاوضات التجارية بين الجانبين، وخصوصا بعد الإجراءات الأمريكية ضد شركة الاتصالات الصينية “هواوي”.

وقد كشف “بلومبرغ” إلى أن الولايات المتحدة تعتمد إعتمادا كبيرا على الصين.

والدليل أن واشنطن اشترت من بكين أربعة أطنان من أصل خمسة، استوردتها ما بين 2014 و2017.