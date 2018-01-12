ترامب يدعو لعدم استقبال مهاجرين من دول قذرة بإفريقيا وأمريكا اللاتينية

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب دعا لعدم استقبال مهاجرين من هايتي وبلدان وصفها بالقذرة

وذلك خلال اجتماع للهجرة مع نواب من الكونغرس.

وقال ترامب خلال الاجتماع، أن المهاجرين القادمين من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية قادمين من دول قذرة.

للإشارة، تسعى إدارة ترامب إلى تشديد قوانين الهجرة وطرد من يقيمون في الولايات المتحدة بصورة غير شرعية.