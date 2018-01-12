ترامب يدعو لعدم استقبال مهاجرين من دول قذرة بإفريقيا وأمريكا اللاتينية

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ترامب يدعو لعدم استقبال مهاجرين من دول قذرة بإفريقيا وأمريكا اللاتينية
بقلم أمينة ج

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب دعا لعدم استقبال مهاجرين من هايتي وبلدان وصفها بالقذرة

وذلك خلال اجتماع للهجرة مع نواب من الكونغرس.
وقال ترامب خلال الاجتماع، أن المهاجرين القادمين من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية قادمين من دول قذرة.
للإشارة، تسعى إدارة ترامب إلى تشديد قوانين الهجرة وطرد من يقيمون في الولايات المتحدة بصورة غير شرعية.

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التعليقات (1)

  • Kamel hamoudi

    رغم ان تصريح ترامب غاية في العنصرية الا انه محق في بعض الجوانب .فالاشخاص القادمين من امريكا الجنوبية وافريقيا السوداء يحملون الامراض في اجسامهم والتخلف والجهل في عقولهم فهم مشاكل تحمل المشاكل .انها الحقيقة بدون عنصرية .

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