ترامب يصف زوجته :”ميلانيا سيدة أولى رائعة جدا”

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زوجته ميلانيا بالسيدة الرائعة ، وقال :”ليس من السهل أن تكون زوجة رجل مثلي وفي منصب السيدة الأولى”.

وخلال لقاء مع مؤيديه من الحزب الجمهوري في ولاية فرجينيا العربية، قال ترامب”ميلانيا سيدة رائعة رائعة وا، كنتم تعتقود أنه من السهل أن تكون بمنصب السيدة الأولى وأن تكون زوجتي ،فأنا أخبركم إنه ليس بالأمر السهل”.

تصريحات ترامب تداولاتها وسائل الإعلام الأمريكية، خلال تنشيطه لحملة تجديد الإنتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي.

وذكر متحدث بإسم البيت الأبيض أن ترامب والسيدة الأولى، قد أدليا بصوتيها قبل بضعة أسابيع.

وستجريإنتخابات التجديد النصفي للكونغرش الأمريكي يوم 6 نوفمبرالجاري،اين سيتم غنتخاب مجلس النواب 435 عضوا وحوالي ثلث أعضاء مجلس الشيوخ.