ترامب يعاقب الدنمارك بعد رفض بيع أكبر جزيرة بالعالم

أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، أمس الثلاثاء، إلغاء زيارته للدنمارك، والتي كانت مقررة أوائل سبتمبر، بعد رفض رئيسة وزراء الدنمارك، فكرته لشراء جزيرة غريلاند.

وحسب موقع “سكاي نيوز”، كتب الرئيس الأمريكي على صفحته الرسمية بتويتر: “بناء على تعليقات رئيسة الوزراء مته فريدريكسن، بأنها ليست مهتمة بالنقاش، حول شراء غرينلاند، فسوف أرجئ اجتماعنا المقرر في غضون أسبوعين لوقت لاحق”.

وتابع ترامب: “وفرت رئيسة الوزراء، قدر كبيرا من النفقات والجهد، لكل من الولايات المتحدة والدنمارك، كونها اتسمت بالصراحة الواضحة”.

وكان من المقرر، أن يناقش ترامب أمر الجزيرة خلال اجتماعات في كوبنهاغن، مع فريدريكسن، ورئيسة حكومة غرينلاند، التي تتمتع بالحكم الذاتي.

وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية، قد صرحت يوم الأحد، أن فكرة بيع غرينلاند للولايات المتحدة “سخيفة”، حسب ذات المصدر.

كما أكد مستشار اقتصادي لدونالد ترامب، اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية، بشراء أكبر جزيرة في العالم.

وقالت فريدريكسن، لصحيفة “سيرمتسياك”: “غرينلاند ليست للبيع، غرينلاند ليست دنماركية، غرينلاند هي ملك مواطنيها، لدي أمل قوي ألا يكون ذلك على محمل الجد”.