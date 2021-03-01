ترامب يلمح لمشاركته بالسباق الرئاسي 2024

ألقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الأحد، كلمة، لأول مرة منذ خروجه من البيت الأبيض، في “مؤتمر العمل السياسي المحافظ”.

ولمح ترامب في كلمته، إلى إمكانية مشاركته مجددا في السباق الرئاسي 2024.

وأورد ترامب: “الرحلة المذهلة التي بدأناها معا لم تنته بعد، وفي النهاية سنفوز”.

وأضاف ترامب: “بمساعدتكم سنستعيد مجلس النواب، وسنفوز بمجلس الشيوخ، وبعد ذلك، سيعود رئيس جمهوري منتصرا إلى البيت الأبيض”.

ونفى الرئيس الأمريكي السابق، نيته إطلاق حزب جديد، مؤكدا تمسكه بالحزب الجمهوري.

وقال ترامب: “لن أطلِق حزبا جديدا، لدينا الحزب الجمهوري، سوف يتحد ويكون أقوى من أي وقت مضى”.

كما اغتنم ترامب هذه الفرصة لتوجيه انتقادات لمنافسه السابق في الانتخابات الرئيس جو بايدن.