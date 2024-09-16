ترامب ينجو مرة أخرى من “محاولة اغتيال”

بعد مرور شهرين فقط على محاولة اغتيال على هامش اجتماع في ولاية بنسلفانيا. كان دونالد ترامب مرة أخرى هدفاً لمحاولة هجوم مسلح يوم الأحد، في وقت مبكر من بعد الظهر.

وكان المرشح الجمهوري يلعب الجولف في أحد ملاعبه في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا. عندما اكتشف عملاء الخدمة السرية شخصًا مختبئًا في بعض الشجيرات وفتحوا النار.

وبحسب ما ورد فر المشتبه به، الذي كان على بعد بضع مئات من الأمتار من الملياردير. من مكان الحادث في سيارة سوداء.

وبحسب ما ورد ألقت الشرطة القبض عليه بعد بضع دقائق بفضل أحد الشهود.

ويُزعم أنه ترك وراءه بندقية هجومية من طراز AK-47 مع عدسة الكاميرا وكاميرا وحقيبتي ظهر.

ومن غير الواضح حاليًا ما إذا كان هذا الشخص قد أطلق النار باتجاه دونالد ترامب.

وأراد المرشح الجمهوري طمأنة أنصاره. حيث سرعان ما أصدر فريق حملته رسالة من الملياردير يقول فيها إنه “آمن” و”بصحة جيدة”.

وتتخذ السلطات الأمريكية حاليا كافة الاحتياطات. وعقد مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) مؤتمرا صحفيا مساء الأحد. أشار فيه إلى أنه فتح تحقيقا في “ما يبدو أنه محاولة اغتيال”.

ولا تزال دوافع “المشتبه به المحتمل”، المحتجز لدى الشرطة، بحسب عمدة مقاطعة بالم بيتش، مجهولة في الوقت الحالي.

البيت الأبيض يدين “العنف السياسي”

وسارعت واشنطن إلى الرد خلال الليل من الأحد إلى الاثنين.

وقالت نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي تقوم بحملة ضد دونالد ترامب، إنها “منزعجة للغاية”. من تصريحات مكتب التحقيقات الفيدرالي وأدانت “العنف السياسي”.

وقبل ذلك بقليل، قال جو بايدن إنه “مرتاح” لأن منافسه “لم يتأثر”.