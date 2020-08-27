ترحيل 38630 جزائري من الخارج منذ بداية عملية الإجلاء

كشفت وزارة الشؤون الخارجية، أنه قد تم إعادة 38630 جزائري إلى أرض الوطن منذ انطلاق عملية الإجلاء في شهر مارس 2020، وإلى غاية يوم أمس الأربعاء.

وحسب بيان لذات الوزارة، اليوم الخميس، تمت هذه العملية، عبر 4 مراحل سخرت فيها السلطات الجزائرية كافة الإمكانيات اللازمة لتنفيذ عملية الإجلاء في أحسن الظروف.

هذا وانطلقت يوم أمس الأربعاء، المرحلة الرابعة والأخيرة من عملية الإجلاء المواطنين العالقين في الخارج.

ووصل إلى أرض الوطن 512 مواطنا جزائريا قادمين على متن رحلتين جويتين.

الرحلة الأولى قادمة من مطار باريس “فرنسا”، تم خلالها إجلاء 319 شخصا، وأخرى من مطار الدار البيضاء “المغرب”، وكان على متنها 193 مواطنا.

هذا ويتضمن برنامج المرحلة الرابعة أيضا، رحلتين جويتين يومي 28 و29 أوت 2020 من مطار باريس في فرنسا.