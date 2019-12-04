ترقية 6 مراكز جامعية إلى مصاف جامعات

خلص إجتماع مجلس الوزراء المجتمع اليوم إلى المصادقة على 6 مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن ترقية مراكز جامعية إلى مصاف جامعات.

وخلال الاجتماع الذي ترأسة الوزير الاوّل نورالدين بدوي فقد تم ترقية 6 مراكز جامعية إلى جامعات.

ويتعلق الأمر بالمراكز الجامعية لولايات تمنراست وميلة وتيسمسيلت وتيبازة وعين تموشنت وغليزان.

وأكد بدوي أن ترقية هذه المراكز الجامعية إلى مصف جامعات يعد تتويجا للاستثمارات الضخمة التي أقرتها الدولة قصد تطويرها.

كما نوه الوزير الاول ان ترقية المركز الجامعي لتمنراست إلى جامعة سيعزز من مكانته، كجامعة إفريقية بامتياز.

وهذا وقد قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرضا مفصلا للوزير الاول حول القطاع ومجالات تطوير الجامعة وعصرنتها .