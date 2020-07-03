تركيا.. مصرع شخصين وإصابة 74 آخرين في انفجار ضخم داخل مصنع للألعاب النارية

أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، بأن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 74 آخرون إثر انفجار مدوٍ في مصنع للألعاب النارية.

وقد عرف المصنع الذي يقع في منطقة “صقاريا” شمال غرب البلاد انفجارا داخل مستودعاته التي تحتوي على أكثر من 110 طن من الألعاب النارية.

وأكدت وكالة “الأناضول” التركية عبر صفحتها في “تويتر” بأن حوالي 189 موظف يعمل في مصنع الألعاب النارية، توفي منهم إثنان في حصيلة أولية.

مضيفة بأنه تم تسخير 85 سيارة إسعاف ومروحيتين و 11 فريقا طبيا وفرق إطفاء وإنقاذ للمشاركة في الحدّ من ألسنة اللهب التي صعبَ التحكم فيها بسبب وجود أطنان من الألعاب النارية.