تزكية عبد القادر بن صالح رئيسا لمجلس الأمّة لعهدة جديدة

تم اليوم الثلاثاء، تزكية عبد القادر بن صالح لولاية جديدة على رأس مجلس الأمة.

وجاء تزكية بن صالح رئيسا لمجلس الأمة للفترة التشريعية الجديدة طبقا لأحكام المادة 131 الفقرة 2 من الدستور والمادة 11 من القانون العضوي

والمادة رقم 5 من النظام الداخلي لمجلس الدستوري، أين سيكون بن صالح رئيسا للغرفة العليا في البرلمان خلال الفترة الممتدة “2019/2021”.

وقد تمت تزكية بن صالح، الذي كان المرشح الوحيد لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة من طرف المجموعات البرلمانية

لحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والتيارات السياسية الاخرى الممثلة في مجلس الأمة.