الرقم السري :

138474

من تجعل حياتي بهجة ووئام.. وتساعدني لأحظى بأروع استقرار

قد يلفنا الفراغ ويبث في قلوبنا الخوف من غد خال من حياة تزخر بالمعاني الأسرية الطيبة. وهذا ما جعلني اليوم أسارع لأجد ضالتي التي أبني إلى جانبها استقرار حياتي. فأنا في عمري هذا لا أبحث سوى عن الدفء والحنان، ولست أكذب إن قلت أن حاجتي لهذه الأشياء جد ملحة. لذلك لم أجد سوى منبر ركن أدم وحواء لأضع بين القائمات على هذا الركن. ما من شأنه أن يكون لي العزاء في حياة أريد أن أكمل ايامي تحت رحابة السعادة والحنوّ.

أنا رجل من ولاية بومرداس، مضى من عمر 65 عام، متقاعد ولي مسكن خاص، مطلق لي ابنة واحدة برعاية أمها. أيامي صارت كلها متشابهة، وأتمنى أن أحظى بزوجة تقية تمنحني حقي من السعادة، أفضلها من الوسط الجزائري. سنها أقل من 55 سنة، لا بأس إن كانت أرملة أو مطلقة، ولا يهمني إن كانت عالمة أو بالبيت ماكثة.

الرقم السري :

138476

خمسيني من البويرة سيرضيك تمام الرضا

أعرب عن خالص نيتي من خلال هذا المنبر بأنني أريد أن أتزوج للمرة الثانية تطبيقا لمبدأ التعدد. هذا المبدأ الذي سيجعلني بإذن الباري أحقق الستر لإمرأة مؤمنة به. وأرضى عن نفسي تمام الرضى لأنني كنت في مستوى ديني وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام.

أنا محمد من ولاية البويرة، رجل في ال55سنة،أمارس التجار ة وأموري المادية ميسورة والحمد لله. متزوج وأنشد الحلال مع إمرأة واعية تفهم وتعي قدسية هذا المبدأ. إمرأة شرطي أن تكون من إحدى ولايا ت الوسط الجزائري، اقبلها مطلقة أو أرملة بطفل واحد. كما أقبلها عقيما لا يتجاوز سنها العقد الرابع من العمر وسأضمن لها السكن الخاص.

الرقم السري :

138477

بليدي ميسور تنعمين به بالسرور

أكثر ما أتوسمه في هذا المنبر أن أكون في مستوى تطلع كل من تريد الستر تحت لواء العدل. لست إنسانا ناكرا لجميل طيب العشرة التي جمعتني أنا وزوجتي الأولى. لكنني أريد لأن أرتقي إلى زيجة ثانية على سنة سيد الخلق والمرسلين أحصنّ بها نفسي

أنا مصطفى من البليدة، في ال58 من عمري، متزوج ولي أولاد. وأريد أن يكون لي زوجة ثانية تكون سندي في رحلة الإستزادة في ديني كذا ومشوار العمر. منتهى حلمي إنسانة حنونة وصالحة، من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنها لا يتجاوز42سنة. كما أريدها عزباء، كما أقبلها مطلقة أو أرملة بأولاد أعد أن أكون لهم الصدر الحنون. ولا يهمني إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

138478

إبن سطيف يريدها متدينة بها يكتفي

طيّب الصيت لهذا الركن هو ما جعلني لا أتوانى في التواصل مع القائمين عليه بغية لأن يكون لي نصيب. مع إنسانة طيبة رقيقة القلب والمشاعر تمدّ إليّ يديها حتى نمضي معا في رحاب الخير والحلال. إنسانة تعي وهي متأكدة أن إتخاذي لها كزوجة ثانية لن يكون إتتقاصا من كرامتها. بقدر ما هو فخرو حضوة من الله لها.

أنا محمد من ولاية سطيف، إطار متقاعد في ال50من عمري، أمارس التجارة الحرة، حاج لبيت الله. متزوج ولدي أبناء وأنا والحمد لله ميسور وبإمكاني ضمان سكن للزوجة الثانية.

أبتغي أن أحظى بإنسانة شرطي الأول والأخير أن تكون متدينة تخاف الله،من العاصمة أو إحدى ولايات الشرق الجزائري. سنها لا يتجاوز40سنة، أقبلها مطلقة أو أرملة بطفل أو طفلين، لا يهمني إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

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