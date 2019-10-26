تسجيل 5483 تدخل للحماية المدنية خلال الـ48 ساعة الأخيرة

سجلت وحدات الحماية المدنية، 5483 تدخل في عــدة مناطق من الوطن، خلال الفترة الممتدة ما بين 24 إلى 26 أكتوبر 2019 “خلال 48 ساعة الأخيرة”.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم السبت، شملت هذه التدخلات، مختلف مجالات أنشطة الحمايـة المدنية.

وتدخلت ذات المصالح، خلال نفس الفترة، على إثر عدة حوادث مرور، تسببت في وفاة 7 أشخاص و إصابة 13 آخرين بجروح.

تم التكفل بهم في عين المكان وتحويلهم إلى المستشفيات من طرف مصالح الحماية المدنية.

كما قامت عناصر الحماية المدنية، بتقديم الإسعافات الأولية لـ 19 شخص جراء اختناقهم بغاز أحادي الكربون.

منهم 4 أشخاص في قالمة، و5 في سعيدة، و4 في الجلفة، و6 في برج بوعريريج.

تم التكفل بالضحايا في عين المكان، ونقلهم في حالة مقبولة إلى المؤسسات الإستشفائية.

وبخصوص الإضطرابات الجوية التي خصت المناطق الشرقية، جندت وحدات الحماية المدنية وسائل بشرية ومادية، خاصة بولايتي سكيكدة وجيجل.

وقامت عناصر الحماية المدنية لولاية سكيكدة، بإنقاذ شخصين كانا على متن شاحنة وسيارة، محاصرين بمياه الأمطار بوسط مدينة فلفيلة.

وكذا إبعاد سيارة بالطريق الوطني رقم 44 ببلدية سكيكدة، وسيارة أخرى بالطريق الوطني رقم 18 ببلدية حمادي كرومة.

إلى جانب عدة عمليات إمتصاص لمياه الأمطار، داخل الأحياء، على مستوى 3 بلديات بسكيكدة.

وتركزت تدخلات الحماية المدنية، في جيجل، في عمليات إمتصاص مياه الأمطار داخل السكنات والمنشآت العمومية، وبعض الأحياء.

وذلك في كل من بلديات جيجل، الطهير، الأمير عبد القادر، والعنصر، دون تسجيل خسائر، يضيف البيان.