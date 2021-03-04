تسجيل 6 حالات حاملة للسلالة البريطانية الجديدة بالجزائر العاصمة

أعلن معهد باستور الجزائر اليوم الخميس عن تسجيل 6 حالات جديدة للسلالة البريطانية الجديدة بالجزائر العاصمة.

وأوضح اليبان أنه يتعلق الأمر بأربعة أشخاص كانوا على اتصال بإحدى الحالتين الأوليتين التي تم تسجيلهما في 25 فيفري.

المعنيون تأكدت اصابتهم في إطار التحقيقات الوبائية حول هاتين الحالتين

المصابون تم عزلهم حاليا على مستوى المؤسسة الإستشفائية المتخصصة بالقطار والمؤسسة العمومية الإستشفائية بالرويبة.

وجاءت هذه العملية في سياق البحوث الجينية المستمرة التي يقوم بها معهد باستور بالجزائرعلى فيروسSARS-CoV-2 .