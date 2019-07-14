تسطير مخطط أمني تحسبا لمباراة الجزائر- نيجيريا

وضعت المديرية العامة للأمن الوطني خطة أمنية، بمناسبة مباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، المقررة مساء اليوم الأحد، بين المنتخب الوطني ونظيره النيجيري.

وحسب بيان المديرية، فإن المقابلة التي سيتم بثها مباشرة عبر عديد الساحات والأماكن العمومية، من المنتظر أن تعرف توافدا واسعا لأنصار الفريق الوطني.

ولذات الغرض، تضمنت الخطة الأمنية المسطرة بهذه المناسبة، تأمين نقاط البث في الأماكن العمومية، بتسخير تشكيلات أمنية على مسار الطرق والشوارع المؤدية إليها، والسهر على ضمان الانسيابية المرورية.

بحيث تتكفل دوريات راكبة وراجلة لقوات الشرطة، لضمان أمن المناصرين وتوفير الجو الملائم لمتابعة المقابلة.

وتدعو المديرية العامة للأمن الوطني كافة المناصرين في الأماكن العمومية ومستعملي الطريق العام، إلى الالتزام بقواعد قانون المرور وانتهاج السياقة الآمنة والسليمة.

ووضعت تحت التصرف الرقم الأخضر 1548 ومختلف الدعائم الاتصالية للأمن الوطني للتبليغ والتواصل.