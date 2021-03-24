تسليم أزيد من 60 ألف شهادة تخصيص لمكتتبي “عدل” 2013

33 ولاية معنية بهذه العملية

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل“، فيصل زيتوني، بأنه تمّ تسليم أكثر 60 ألف شهادة تخصيص لفائدة مكتببي “عدل 2” المسجلين في 2013.

وأفاد المدير العام لوكالة “عدل” في تصريح للصحافة، بأنه تمّ صبّ أكثر من 60 ألف شهادة تخصيص عبر 33 ولاية عبر الوطن، ابتداءً من يوم أمس، مشيرا إلى أن فتح الموقع سيكون خلال الأيام المقبلة من أجل دفع الشطر الثالث.

وأوضح زيتوني، بأن وكالة “عدل” أخذت الوقت الكافي لصبّ شهادات التخصيص من أجل استغلال أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية، مؤكدا بأن مكتتبي 33 ولاية المعنية بهذه العملية، مبرمجين إلى غاية تمكينهم من الحصول على مقرراتهم.

وبخصوص الطعون المقدّمة من طرف مكتتبي “عدل 2″، أكد ذات المتحدث، بأنه ستتم دراستها قبل نهاية الشهر، ووعد زيتوني بالالتزام بالآجال التي حدّدها للانتهاء من دراسة الطعون، مثلما كان الحال للموعد الذي حدده سابقا بشأن صبّ شهادات التخصيص.