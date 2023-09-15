تشكيلة الوفاق تخوض حصة تدريبية صبيحة افتتاح الموسم

برمج الطاقم الفني المؤقت لفريق وفاق سطيف، صبيحة اليوم الجمعة، حصة تدريبية، قبل ساعات فقط من مباراة افتتاح الموسم التي تنتظر الفريق مساء اليوم.

ويحل الوفاق ضيفا على اتحاد خنشلة، بداية من الساعة 16:00، بملعب “عمار حمام” في أولى لقاءات الموسم الجديد.

وفي خطوة مفاجأة قرر الطاقم المؤقت بقيادة المدير الرياضي بولحجيلات ضياء الدين، واللاعب السابق مراد دلهوم، برمجة حصة تدريبية بأحد ملاعب خنشلة، من أجل تحضير التشكيلة لمباراة السيسكاوة.

للإشارة فإن إدارة وفاق سطيف، كانت قد أعلنت عن تعيين الفرنسي فرانك دوما، مدربا للفريق، خلفا لعبد القادر عمراني، الذي أقيل من منصبه بسبب رفضه التوقيع على بعض البنود المتعلقة بالقانون الداخلي.