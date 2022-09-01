تشكيل فوج عمل بين قطاعات الفلاحة والصناعة والموارد المائية

أشرف كل من وزراء الصناعة والفلاحة والموارد المائية، على تنصيب فوج عمل مشترك يضم مسؤولين عن القطاعات الثلاثة والهيئات والمؤسسات التابعة لها لتعزيز الإنتاج في قطاع الفلاحة.

ويمثل انعقاد هذا الاجتماع التنسيقي وتنصيب فوج العمل تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأخيرة.

وحضر هذا اللقاء مسؤولي المجمعات الصناعية التي يمكن أن تزود القطاع الفلاحي بالمعدات والعتاد الفلاحي. وعلى رأسها مجمع الصناعات الميكانيكية “AGM” ومجمع الحديد والصلب “IMETAL”.

وكذا مسؤولين بوزارة الفلاحة والهيئات التابعة لها على غرار الديوان الوطني المهني للحبوب (OACI). والمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه (INSID). وكذا مسؤولين بوزارة الموارد المائية والوكالة الوطنية للموارد المائية (ANRH).

وتعلقت الاجتماعات الأخيرة بتوسيع قدرات تخزين الحبوب وطنيا خاصة في الولايات ذات الإنتاج الواسع. ومنع تخزينها في الأماكن المكشوفة غير المغطاة إلى جانب رفع مردودية الإنتاج في الهكتار الواحد من القمح والشعير.

وتعمل الجزائر على تكثيف الشراكة والتنسيق ما بين القطاعات للوصول إلى متوسط إنتاج ما بين 30 إلى 35 قنطار للهكتار الواحد، من أجل الرفع من طاقة الاحتياطي الوطني الاستراتيجي من الحبوب.

وبمناسبة إنعقاد هذه اللجنة، أوضح زغدار، بأن إنشاء هذا الفوج، الذي يتزامن مع انطلاق الموسم الفلاحي الجديد يعمل على:

دراسة وإنجاز الصوامع المعدنية وملحقاتها المخصصة لتخزين الحبوب “القمح الصلب، اللين والشعير”.

وانتاج الأنابيب الهيدروليكية الموجهة إلى أنظمة الري بالرش والصوبات الزراعية. وانتاج المعدات الفلاحية، وإنتاج المضخات والصمامات وملحقات الأنابيب، وغيرها من أدوات ذات الصلة.