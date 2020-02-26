تشييع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك إلى مثواه الأخير

شيعت مصر، اليوم الأربعاء، الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، إلى مثواه الأخير، في جنازة عسكرية.

وتقدم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، المشيعين في جنازة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

وتوفي حسني مبارك، أمس الثلاثاء، في مستشفى المعادي العسكري بمصر، عن عمر يناهز 91 عاماً، بعد صراع مع المرض لعدة سنوات.

وشيع جثمان الرئيس المصري الاسبق الراحل، من مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس.

وكانت الحكومة المصرية، قد أعلنت حالة الحداد لمدة ثلاث أيام.

وعاني مبارك في السنوات الأخيرة من المرض، وأجرى مؤخرا عملية جراحية، قبع بعدها في العناية المركزة.

وتشهد المنطقة المحيطة بالمقابر في مصر الجديدة، حيث سيدفن، حالة من التأهب والحضور الأمني.