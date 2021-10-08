تشييع جثمان الفنان الراحل “رابح درياسة” بعد العصر بالبليدة

سيشيع جثمان الفنان القدير الراحل “رابح درياسة” بمقبرة لحلو بولاية البليدة بعد صلاة العصر من اليوم الجمعة.

للإشارة فقد توفي صبيحة اليوم الجمعة، الفنان القدير “رابح درياسة” عن عمر ناهز 87 سنة. ويعد صاحب رائعة “أولاد بلادي” مغنٍ ومؤلف موسيقي وملحن وكاتب كلمات جزائري من رواد وعباقرة الأغنية الجزائرية الأصيلة، متشبع بالطابع الشعبي الجزائري البدوي الأصيل.

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ولدى الفنان رابح درياسة أكثر من مئة أغنية أشهرها الممرضة. التفاحة، نبغيك نبغيك، نجمة قطبية، القمري، يا محمد، يا راشدة، يا عبد القادر، أولاد بلادي، الساعة.

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