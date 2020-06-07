تشييع جثمان القيادي الصحراوي الرّاحل أمحمد خداد في موكب مهيب

شيّع، ظهر اليوم الأحد، جثمان القيادي الصحراوي، أمحمد خداد، المنسق السابق لجبهة “البوليساريو” مع بعثة “المينورسو” للأمم المتحدة.

ووري الراحل الثرى، في مقبرة بولاية “السمارة” في مخيّمات اللاجئين الصحراويين.

وحسب وكالة الأنباء، فقد حضر مراسيم الجنازة الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، في موكب مهيب، بالإضافة لأعضاء الأمانة الوطنية لجبهة “البوليساريو” والحكومة وأعضاء المجلسين الوطني والاستشاري ووفود أجنبية.

وقد وصل جثمان الراحل مساء أمس السبت على متن رحلة خاصة قادمة من إسبانيا، بعدما توفي في الفاتح أفريل الماضي عقب معاناة طويلة مع المرض.

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