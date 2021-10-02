تصريحات ماكرون .. مقري يعتبرها إعلان حرب .. وبن قرينة يرفص المساس بالسيادة الوطنية

إعتبر رئيس حركة مجتمع السلم حمس عبد الرزاق مقري خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعلان حالة حرب على الجزائر دولة وشعبا. كما وصفه مقري برئيس جاهل بالتاريخ، ومغرور. أهان الرئيس الجزائري ويتعامل مع الجزائر وكأنها دولة غير ذات سيادة.

ونشر مقري على صفحته على الفيسبوك بيانا بخصوص ما تداولته وسائل إعلام فرنسية لتصريحات منسوبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. حيث قال مقري ان “مصداقية الحكام الجزائريين أمام المحك، وشرف كل الجزائريين في مهب الريح إن لم يكن موقف في مستوى هذه الإهانة”.

في حين أعلن عبد القادر يبن قرينة في رسالة نشرها عبر صفحته على الفيسبوك حول تصريحات ماكرون الرفض التام للمساس بالسيادة الوطنية والتدخل في الشأن الجزائري. فالجزائريون يدركون جيدا عدوهم من صديقهم.

وإعتبر بن قرينة ان هذه التصريحات المنسوبة لماكرون جاءت بسبب الهستيريا الإنتخابية تجاه الجزائر تناقلتها وسائل ووسائط مختلفة وعبرت عن مكنونات عدوانية في حق وطننا حاضرا وتاريخ دولته وشعبه.

ويضيف بن قرينة الرفض التام لأي محاولة عدوانية للمساس بمؤسسات دولتنا أو محاولة التفريق بينها فهي وحدة واحدة ينظم عملها الدستور و قوانين الجمهورية و لا نقبل من أي كان التدخل في عملها أو التمييز بينها .

كما دعا بن قرينة إلى الوقوف جنب دولتنا ومؤسساتها الرسمية بأي موقف سيادي يمكن أن تتخذه لصد مثل هذه الإعتداءات المتكررة من أناس لم يستطيعوا أن يتخلوا عن نظراتهم الإستعمارية والتي تجعلهم محل شفقة من صفعة شعبهم لهم في المواعيد المقبلة .

وجدد بن قرينة إعتزازنا بتاريخنا وشخصيتنا ووحدة شعبنا و تناغم مؤسساتنا فالجزائر كانت تطعم فرنسا وديوننا العالقة وثرواتنا المنهوبة دليل على أن الجزائر كانت أمة قائمة ودولة سيدة حاول الإستعمار طمسها لكنه لم يستطع ذلك.