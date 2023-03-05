تصريح السفر إجباري لدخول مواطني الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة

سيتعين على مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر عبر الإنترنت. حتى يتمكنوا من السفر إلى المملكة المتحدة بحلول نهاية عام 2024. فيما سيتم الإعفاء من حاملي جوازات السفر الأيرلندية فقط.

منذ الطلاق من الاتحاد الأوروبي الذي بدأ في عام 2016 وانتهى في عام 2020. بحثت حكومة المملكة المتحدة باستمرار في طرق تعزيز حدودها وأمنها. وأحد الطرق التي تريد من خلالها القيام بذلك، هو المقدمة تصريح السفر الإلكتروني (ETA).

وتم تقديم ETA من خلال مشروع قانون الجنسية والحدود للمسافرين الذين يزورون المملكة المتحدة. وكذلك أولئك الذين يمرون عبر البلاد والذين لا يحتاجون حاليًا إلى تأشيرة للإقامات القصيرة. وسيكون ETA إلزاميًا لأولئك الذين ليس لديهم بالفعل وضع هجرة قبل السفر أيضًا.

كما ستمنح الخطة المملكة المتحدة مزيدًا من السيطرة على الحدود، مما يسمح لنا بمنع التهديدات من دخول المملكة المتحدة. مع توفير مزيد من التأكيد للأفراد وشركات النقل في وقت مبكر بشأن قدرتهم على السفر إلى المملكة المتحدة.

ولا يزال من غير المعروف السعر الذي سيتعين على المسافرين الحاصلين على ETA في المملكة المتحدة دفعه. ومع ذلك، سيكون بالتأكيد أرخص بكثير من الحصول على تأشيرة المملكة المتحدة.

ولم يتم الكشف عن إجراءات التقديم والمزيد من التفاصيل المتعلقة بالنظام حتى الآن. ولكن سيتم الإعلان عنها بشكل أكبر في المستقبل.