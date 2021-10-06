تضامن واسع مع عزيز بوكروني بعد تعرضه لإعتداء من طرف عون أمن

أطلق عدد من الفنانين الجزائريين، حملة تضامن واسعة مع الفنان القدير عزيز بوكروني، بعد تعرضه لإعتداء من قبل عون أمن بمقر التلفزيون العمومي.

وأثارت هذه الحادثة، سخط وغضب جمهور الفنان وزملائه الفنانين، الذين عبر العديد منهم عن تضامنهم الكبير مع بوكروني، مطالبين بإعتذار رسمي له.

وأطلق الفنانون، عدة وسوم على مواقع التواصل، ومن بينها: “ما عاش من ذل عزيز”، و”لا لإهانة الفنان”، و”كلنا عزيز بوكروني“، وغيرها.

وفي ذات الخصوص، كتبت الفنانة سهلية معلم على صفحتها بانستغرام: “يا للعار فنان بحجم السيد عزيز بوكروني يتعرض للاهانة السب الشتم والضرب في عقر داره في المؤسسة الوطنية للتلفزيون الجزائري من قبل أعوان الأمن الذين من المفروض أنهم يكونو آمنين على الفنان والفنان في حمايتهم، ننتظر من المسؤولين تحمل مسؤوليتهم،”.

ومن جهته، خرج الفنان محمد خساني بمقطع فيديو للتضامن مع زميله قائلا: “أعلن عن تضامني الكامل مع عزيز بوكروني، وأشهد أنه إنسان طيب ومسالم، ولا يفتعل المشاكل، كان معزوما على إحدى الحصص بالتلفزيون الجزائري، ليتعرض لإعتداء من قبل عون أمن.. لن نسكت على هذا الأمر، ونطالب بمعاقبة هذا العامل”.

ومن جهته قال الفنان عبد القادر جريو: “تم الإعتداء على الفنان عزيز بوكروني لفظيا وجسديا.. بوكروني من الطف خلق الله وكل الناس تشهد له بذلك، فهو هادئ ومحب للناس وطيب، وقدم مسيرة فنية لأكثر 40 سنة، هذه إهانة كبيرة لفنان داخل عقر داره ولن نسكت عليها”.

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