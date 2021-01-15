تطبيق “واتساب” يعلق تحديثه المثير للجدل بشأن حفظ بيانات المستخدمين

أعلن تطبيق “واتساب”، اليوم الجمعة، عن تعليق تحديث سياسته بشأن حفظ بيانات المستخدمين، والذي أثار جدلا واسعا وسط مستخدمي هذا التطبيق.

أين دفع هذا التحديث بالعديد من المستخدمين، للتخلي عن هذا التطبيق بسبب سياسته الجديدة التي كان ينوي تطبيقها.

وكشف نفس التطبيق، في تغريدة على حسابه الرسمي بـ”تويتر”، أن المستخدمين لن يتعرضوا لحجب أو حذف حساباتهم.

وذلك على التطبيق بحلول 8 فيفري، اين سيكون بوسعهم التعرف على السياسات الجديدة حتى 15 ماي المقبل.

كما أن التحديث الأخير، يضيف “واتساب”، لا يوسع من قدرتها على تقديم البيانات لـ”فيسبوك” التي تمتلك التطبيق.

حيث أنه لن يقدم المعلومات حول مكان وجود المستخدم أو اتصالاته لـ”فيسبوك”.

وسيتضمن التحديث، معلومات شفافة حول كيفية جمع واستخدام التطبيق للبيانات الشخصية للمستخدمين.

يذكر أن تطبيق “واتساب”، كان قد كشف في وقت سابق أنه سيتقاسم المعلومات مع منتجات أخرى لشركة “فيسبوك”.

وذلك بهدف تحسين عمل الخدمات التي تقدمها الشركة، الأمر الذي أثر موجة غضب كبيرة بين المستخدمين.

خصوصا أنه تم ابلاغهم بضرورة قبول السياسات الجديدة، أو إزالة التطبيق بحلول 8 فيفري، وذلك باستثناء المستخدمين في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.