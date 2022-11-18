تطعيم الرُضع ضد كورونا في هذه الحالة

نصحت لجنة اللقاحات في ألمانيا، بتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 أعوام ويعانون أمراضا معينة، ضد فيروس كوفيد 19.

وجاء في بيان للجنة، اللجنة في بيان الخميس، أنها تهدف من خلال ذلك إلى الحيلولة دون وجود حالات تضطر إلى تلقي العلاج بالمستشفى.

بالإضافة إلى الحيلولة دون حدوث مسارات مرضية خطيرة عند الإصابة بالفيروس تؤدي إلى الوفاة.

وقبل ذلك، كانت توصي اللجنة بالتطعيم ضد كورونا للأطفال بدءا من خمسة أعوام.