تعافي أصغر مصاب بفيروس كورونا في سلطنة عُمان

كشفت السلطات الصحية في سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، عن تعافي أصغر مصاب بفيروس كورونا المستجد بالبلاد.

وجاء في بيان لوزارة العمانية، نشرته على تويتر، تعافي طفل يبلغ من العمر سنة ونصف، وذلك عقب إقامته في قسم الأطفال بالمستشفى السلطاني، جراء إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة، أن العدوى بالفيروس انتقلت للطفل من أحد والديه.

وقد أدخل الطفل إلى المستشفى وهو يعاني من سرعة في التنفس وكحة بسيطة، ووضع تحت المراقبة لمدة يومين، لعمل الفحوصات والأشعة، وقدمت له العناية الطبية اللازمة.

وأوردت الوزارة أن الطفل بخير الآن، وقد غادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية.

وسجلت عُمان اليوم الثلاثاء، 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالمرض إلى 371، مع تسجيل حالتي وفاة.