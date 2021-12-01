تعاون ثنائي في مجال الري و الفلاحة بين الجزائر والمجر
اتفق وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، مع وزير الفلاحة المجري ايستيفان ناغي، على خلق إطار تعاون ثنائي في مجال الري و الفلاحة وتبادل الخبرات في شتى المجالات.
وفي هذا السياق وحسب بيان للوزارة، فقد التقى وزير الموارد المائية و الأمن المائي، كريم حسني، أمس الثلاثاء، بوزير الفلاحة لجمهورية المجر ايستفان ناغي.
و هذا في إطار اللقاءات الثنائية التي يقوم بها مع نظرائه. ويأتي هذا على هامش مشاركته في المنتدى الدولي للمياه و التنمية المستدامة ببودابست.
كما عرض الطرفان خلال هذا اللقاء تجارب كلا البلدين في مجالي الفلاحة و المياه و التنمية المستدامة وتبادل الخبرات
فيما يتعلق بالمشاريع الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية للماء.
بالمقابل تناول الجانبان فكرة توحيد الرؤى في ما يخص تحديات و مخاطر التغيرات المناخية و تأثيرها على قطاعي المياه و الفلاحة.
و كذا وضرورة تكثيف التعاون المتبادل في إطار التوأمة والحلول الملموسة المبتكرة للمؤسسات ومراكز البحث الجزائرية و المجرية.
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كما قال وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، أن نسبة إمتلاء السدود على المستوى الوطني بلغت 33 بالمائة. خاصة بعد الأمطار المتساقطة في الفترة الأخيرة.
وفي هذا السياق أضاف الوزير اليوم الأحد خلال توقيعه على اتفاقية تعاون في ميادين التكوين بين وزارتي الموارد المائية والتعليم العالي،
أنه خلال الفترة مابين 5 و 10 نوفمبر الجاري تم تحصيل 143 مليون متر مكعب من المياه في السدود على المستوى الوطني.
كما أشار في ذات السياق، أن نسبة إمتلاء السدود بلغت 10 بالمائة في الوسط. و38 بالمائة في الشرق الجزائري، و32 بالمائة على مستوى الولايات الغربية للوطن.
أوضح الوزير، أنه إذا امتلأت السدود مافوق 35 بالمائة فهي كافية من أجل قضاء فصل الصيف المقبل في أريحية من ناحية وفرة المياه.
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