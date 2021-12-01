تعاون ثنائي في مجال الري و الفلاحة بين الجزائر والمجر

اتفق وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، مع وزير الفلاحة المجري ايستيفان ناغي، على خلق إطار تعاون ثنائي في مجال الري و الفلاحة وتبادل الخبرات في شتى المجالات.

وفي هذا السياق وحسب بيان للوزارة، فقد التقى وزير الموارد المائية و الأمن المائي، كريم حسني، أمس الثلاثاء، بوزير الفلاحة لجمهورية المجر ايستفان ناغي.

و هذا في إطار اللقاءات الثنائية التي يقوم بها مع نظرائه. ويأتي هذا على هامش مشاركته في المنتدى الدولي للمياه و التنمية المستدامة ببودابست.

كما عرض الطرفان خلال هذا اللقاء تجارب كلا البلدين في مجالي الفلاحة و المياه و التنمية المستدامة وتبادل الخبرات

فيما يتعلق بالمشاريع الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية للماء.

بالمقابل تناول الجانبان فكرة توحيد الرؤى في ما يخص تحديات و مخاطر التغيرات المناخية و تأثيرها على قطاعي المياه و الفلاحة.

و كذا وضرورة تكثيف التعاون المتبادل في إطار التوأمة والحلول الملموسة المبتكرة للمؤسسات ومراكز البحث الجزائرية و المجرية.

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وزير الموارد المائية: هذه نسبة إمتلاء السدود بعد الأمطار الأخيرة

كما قال وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، أن نسبة إمتلاء السدود على المستوى الوطني بلغت 33 بالمائة. خاصة بعد الأمطار المتساقطة في الفترة الأخيرة.