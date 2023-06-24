تعديل وتتميم المرسوم الخاص بتنظيم الاتحاديات على طاولة حماد

أكد وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، على عكف مصالحه على تحيين المنظومة القانونية لقطاع الشباب والرياضة وتحسينها تماشيا مع أحكام الدستور.

وذلك على هامش مشاركته صباح اليوم السبت، في الندوة الشبانية الافتراضية المنظمة من طرف المجلس الأعلى للشباب بمناسبة إحياء الذكرى السنوية الأولى لتنصيب المجلس تحت شعار ” حلم يتحقق، إنطلاقة تتجدد، عهد يتوثق”.

وفند حماد، حسب بيان نشرته وزارة الشباب والرياضة. فكرة غياب الاطار القانوني لتاطير مشاركة الشباب أو الجمعيات في عملية تنظيم وتأطير التظاهرات الرياضية قائلا: ” شباب اليوم أصبح في قلب الحدث في كل تظاهرة رياضية وطنية كانت أو دولية تنظم على ارض الوطن.”

كما كشف الوزير عكف مصالحه على تحيين المنظومة القانونية لقطاع الشباب والرياضة وتحسينها تماشيا مع أحكام الدستور، وفي مقدمتها تعديل وتتميم كل من المرسوم التنفيذي رقم 14-330 الخاص بتنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية، والمرسوم التنفيذي رقم 16-153 الخاص بالمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين.