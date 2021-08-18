تعرف على أسعار العقار في العاصمة والولايات الاخري

نشر الصندوق الوطني للسكن معطيات نقلا عن العد الاخير للمجلة الدورية Batisseurs.dz” لسنة 2020 تقديرات معدل سعر المتر المربع الواحد على مستوى العاصمة. والذي قدر بـ 200.278 دينار بينما وصل متوسط سعر الإيجار إلى 626 دج للمتر المربع.

وأوضحت ذات الهيئة أن سعر البيع الادنى قدر في العاصمة بـ 52.857 دينار للمتربع المربع. كما ان السعر الأقصى وصل إلى 363.636 دينار للمتر المربع. وأما بخصوص الولايات الأخرى من الوطن فإن معدل سعر البيع للمتر مربع الواحد في ولاية عنابة وصل إلى 143.804 دينار. في حين ولاية وهران و139.560 دينار. بينما ولاية قسنطينة قدر فيها المتر المربع الواحد بـ 98.183 دينار. وقدر المتر المربع الواحد في ولاية ورڤلة بـ 81.987 دينار.

هذا وقدر السعر الادنى للكراء في العاصمة يقدر بـ 222 دينار للمتر المربع، بينما بلغ السعر الأعلى 1.300 دينار للمتر المربع. في حين عرف الإيجار في كل من ولاية عنابة سعرا قدر بـ 469 دينار جزائري للمتر المربع. بينما ولاية وهران سجل 597 دينار للمتر المربع الواحد. لتسجل ولاية قسنطينة سعر الإيجار فيها بـ 328 دينار للمتر المربع. في حين ولاية ورڨلة قدر بـ 457 دينار للمتر المربع.

ويشهد سوق الكراء في الجزائر وفق جريدة “باتسيور” منحى تنازليا مع انخفاض في كراء السكنات الجماعية بـ 6 بالمائة بين 2017 و2020 . بينما كراء السكنات الفردية عرف انخفاضا بـ 27 بالمائة في ذات الفترة. وبهذا يسجل سوق العقارفي الجزائر منحنى تنازليا بخصوص الشقق والمنازل الفردية وكذا تذبذبات منذ أواخر سنة 2017