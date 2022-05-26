تعزيز التعاون بين الجزائر وتركيا في المجال الصحي

استقبل وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، سعادة سفيرة جمهورية تركيا بالجزائر، ماهينور أوزدمير كوكتاش.

وفي بيان للوزارة، تأتي هذه الزيارة بعد اللقاء الذي جمع الوزير بنظيره التركي مؤخرا بجنيف، حيث تباحث الطرفان آفاق التعاون الثنائي في مجال الصحة و سبل تعزيزها.

في بداية اللقاء، أشاد الوزير بمستوى علاقات الأخوة و الصداقة المتميزة و التعاون الذي يجمع البلدين في جميع الأصعدة، سيما قطاع الصحة.

معبرا عن امله في تطويره و توسيعه من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون بين الطرفين.

كما أكد الوزير على أهمية فتح سبل جديدة للشراكة و الاستثمار في المجال الصحي بالجزائر على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خاصة بعد الزيارة التي قادته الى جمهورية تركيا.

من جهتها، عبرت سفيرة جمهورية تركيا على امتنانها بالاستقبال الحار الذي حظيت به كما أثنت على مستوى العلاقات المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

في ذات السياق، استعرضت السفيرة التقدم المعتبر الذي سجله القطاع الصحي في تركيا كما اقترحت مجالات أخرى للتعاون.

سواء عن طريق الاستثمار التركي او تبادل الخبرات بإرسال بعثات طبية متخصصة في الامراض المستعصية.

كما امتدت المحادثات لتتناول سبل تجسيد مشاريع الشراكة، خاصة فيما يتعلّق بمجال إنجاز اقطاب استشفائية متخصصة عصرية بمواصفات حديثة.

حيث دار الحديث أيضا حول مؤسسات تشييد و تجهيز الهياكل الصحية.

في الأخير اتفق الطرفان على مواصلة العمل التنسيقي للدفع بالعلاقات الثنائية و بناء شراكة تخدم البلدين ببرمجة منتدى جزائري-تركي رفيع المستوى.

يضم رجال الاعمال و مختصين في مجال الصحة خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية خاصة بعد المصادقة على قانون الاستثمار الجديد.

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