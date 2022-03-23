تعليم اللغة العربية في المدارس الفرنسية

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 18 مرسوما تنفيذيا يتضمن إنشاء مصلحة مكلفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.

ويتضمن المرسوم التنفيذي رقم 22-98 المؤرخ في 11 شعبان 1443 الموافق لـ 14 مارس 2022، إنشاء مصلحة مكلفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.

ووفقا للجريدة الرسمية فإن هذا المرسوم يهدف إلى إنشاء مصلحة مكلفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، تدعى في صلب النص ” المصلحة”.

وتوضع المصلحة لدى سفارة الجــزائر بفرنسا، ويسيرها رئيس مصلحة. كما تتولى المصلحة مهمة ضمـان تنفيذ تعليم اللغة العربية في المدارس الابتـدائية بفرنسا كلغة حية في إطار التعليم الدولي للغات لأجنبية، طبقا للاتفاق ذي الصلة.

وتكلف السفارة بوضع الأساتذة الجزائريـين الذين تم توظيفهم تحت تصرف المديريات الأكاديمية الفرنسية.

بالإضافة إلى المشاركة في إعداد الخريطة المدرسية مع الجانب الفرنسي. وكذا تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأساتذة. كما تشارك في تنظيم مهمات التفتيش والرقابة البيداغوجية بالتنسيق مع هيئات التفتيش الفرنسية.

مع المساهمة في تصميم وإعداد أدوات بيداغوجية استنادا على العناصر الثقافية الجزائرية المتوافقة مع سن التلاميذ وتنوعهم. وأيضا المبادرة بأي عمل من شأنه ترقية وتعميم تعليم اللغة العربية لفائدة أبناء الجالية الوطنية المقيمة بفرنسا. والمساهمة في ترقية اللغة العربية بالتنسيق مع الهيئات الجزائرية والمؤسسات الأجنبية المتواجدة بفرنسا.

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