تعميم خدمة الدفع الإلكتروني.. التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي البريد والسياحة

سيتم التوقيع، غدا الاثنين، على مذكرة تفاهم بخصوص تعميم خدمة الدفع الإلكتروني بين وزارتي البريد والسياحة.

سيشرف وزير السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي، محمد حميدو ، رفقة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، على ابرام مذكرة تفاهم حول الالتزام بتعميم التزود بخدمة الدفع الالكتروني.

مذكرة التفاهم سيتم ابرامها بين كل من مجمع فندقة، سياحة وحمامات معدنية ، المتعامليين في مجال السياحة والفندقة ومؤسسة بريد الجزائر.

وحسب وزارة السياحة فإن الاتفاقية تندرج في اطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة فيما يخص تعميم أدوات الدفع الالكتروني الهادفة إلى التقليل من المعاملات النقدية التقليدية.

وتطبيق أحكام المادة 111 لقانون المالية 2020 المتعلقة بوضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الالكتروني.

وذلك قصد السماح له بناء على طلبه، بتسديد مبلغ مشترياته عبر حسابه البنكي أو البريدي الموطّن قانونا على مستوى بنك معتمد أو بريد الجزائر.