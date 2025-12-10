تغيير جديد في توقيت لقاء “الصفرا” و”الكناري” في الكأس

أعلنت اللجنة المنظمة لمنافسة كأس الجزائر، تقديم قمة الدور الـ 16، بين اتحاد الحراش، والضيف شبيبة القبائل.

وكان مقررا أن تقام المواجهة المرتقبة هذا الجمعة بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، بداية من الساعة الـ 15:00.

لتعلن الرابطة المحترفة لكرة القدم، أول أمس الاثنين، عن تأخير اللقاء إلى الساعة 18:30، مع إبقاءه بنفس الملعب وفي نفس اليوم.

لتعود الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، اليوم الأربعاء، وتؤكد في بيان لها أن مباراة اتحاد الحراش وشبيبة القبائل، تم تقديمها إلى الساعة 16:30.

كما أبرزت “الفاف” أن هذا القرار، جاء بسبب توقيت اللقاء مع مواجهة ربع نهائي كأس العرب. التي تنتظر المنتخب الرديف، أمام منتخب الإمارات، يوم الجمعة عند الساعة 18:30.

وحجز اتحاد الحراش المنتمي إلى بطولة الهواة، مجموعة “وسط غرب”. مقعدا في الدور الـ 16 من كأس الجزائر. بعد الإطاحة بالمضيف مولودية بجاية، بثنائية لهدف.

بينما تأهلت شبيبة القبائل، بسهولة على حساب الضيف مشعل بلدية حاسي مسعود، بنتيجة 7-0.