تفعيل المجلس الوطني للسياحة قريبا

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، أمس الخميس بالجزائر العاصمة، سعي قطاعه لتحسين وترقية النشاط السياحي. من خلال مضاعفة مرافق الاستقبال وتطوير الخدمات وكذا تعزيز الترويج والتسويق لاستقطاب السياح.

وفي رده على أسئلة شفوية طرحها نواب المجلس الشعبي الوطني, تضمنت التكفل بالمنابع الحموية بولاية البويرة. وتعزيز المشاريع السياحية بولاية جيجل إلى جانب التكفل بالمواقع السياحية والصناعة التقليدية بالمنيعة. أوضح الوزير أن “القطاع يسعى جاهدا إلى تعزيز الاستثمار السياحي. بتقديم تسهيلات للمستثمرين لإنجاز مشاريعهم وفق المعايير العلمية وتحسين مستوى الخدمات”.

وذكر في هذا الإطار بأنه “تم خلال السنة الفارطة استقطاب الكثير من السياح الذين اختاروا قضاء عطلهم في بلدهم. بالنظر للأسعار التنافسية التي عرضت عليهم وكذا توفير مرافق الإيواء وتحسين الخدمات”.

كما ركز على “وجوب دعم الشراكة مع كل الفاعلين للنهوض بالقطاع السياحي”. مشيرا إلى أنه “سيتم قريبا تفعيل المجلس الوطني للسياحة. إلى جانب العمل على تشجيع المنافسة الحقيقية والنزيهة بين مختلف المتعاملين إلى جانب مراجعة القوانين التنظيمية للقطاع”.

وذكر حمادي بأنه “يجرى حاليا. إعادة النظر في القانون التوجيهي للسياحة ومختلف النصوص الأخرى الخاصة بالنشاط السياحي”.

وأبرز “أهمية تحسين صورة الوجهة السياحية الجزائرية. وتعزيز الترويج والتسويق. مع التركيز على ضرورة تعميم استعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة”.

كما شدد الوزير على “وجوب الاستعانة بالخبرات الأجنبية لبلوغ الاحترافية. وكذا التكفل بالعنصر البشري وتحسين مستوى التأطير والتسيير. تماشيا مع المقاييس المعمول بها دوليا. وتحيين البرامج التكوينية وفق متطلبات السوق”.