تفكيك خلية إرهابية تضم 4 أشخاص في تونس

تمكنت قوات الأمن التونسية من تفكيك خلية إرهابية مكونة من 4 عناصر ببن عروس الواقعة شمال تونس.

وحسب ما أفاد به موقع “جوهرة” التونسي، اليوم الأربعاء، نقلا عن بيان لوزارة الداخلية التونسية

فإن المجموعة تم القبض عليها من أجل الانتماء لتنظيم إرهابي خلال حملة أمنية لمكافحة الإرهاب .

وأضافت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ، أنه خلال التحقيق

اعترف الموقوفين بصلتهم بالإرهاب وترويجهم لمقاطع فيديو تحرض على الإرهاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كما أكدت المجموعة تواصلها مع العديد من العناصر الإرهابية.

وتم إحالة المجموعة للجهة القضائية المختصة.