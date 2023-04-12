تفكيك شبكة إجرامية وحجز 60 ألف كبسولة مهلوسات بقسنطينة

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سيدي مبروك في قسنطينة، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة مكونة من 3 أشخاص وحجز كمية كبيرة من المؤثرات العقلية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تعود حيثيات القضية لاستغلال معلومات مؤكدة وردت لعناصر الشرطة بذات الفرقة. مفادها قيام أحد الأشخاص المسبوقين قضائيا بترويج المؤثرات العقلية باستغلال عدة مركبات أين يقوم بإخفائها على مستوى مسكنه.

ليتم تكثيف التحريات والقيام بعملية التتبع للمعني أين تم توقيف شخص على متن مركبة مشبوهة بالقرب من مسكنه. بعد اخضاع المركبة للتفتيش تم ضبط 1000 قرص من المهلوسات.

وبإخضاع المشتبه فيه لعملية الملامسة الجسدية تم العثور على مبلغ مالي يرجح أنه من عائدات البيع. ليتم توقيفه وتحويله رفقة المحجوزات والمركبة لمقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

واستمرارا للتحقيق تم استصدار إذن من الجهات القضائية المختصة أين تم تفتيش المسكن المستغل في إخفاء وتخزين وتوضيب الممنوعات بطريقة تحايلية. للحيلولة دون التمكن من تتبع مسار الحصص ومعرفة مصدرها الأصلي.

حيث تم العثور على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 58970 كبسولة مختلفة الأنواع، مقصين، جهاز كمبيوتر، علب فارغة، أمشاط منزوع منها الأرقام التعريفية للحصص، و كذا الأجزاء التي تحمل هاته الأخيرة.

ومكنت التحريات من توقيف شخص آخر متورط في ذات الأفعال هذا الأخير مبحوث عنه بموجب أوامر قضائية ويعد صاحب شركة لتوزيع الأدوية بالجملة. ليتم لاحقا توقيف الشريك الثالث الذي يتكفل بمهمة نقل المؤثرات العقلية من الشركات إلى مكان التخزين.

كما أسفر التحقيق أيضا عن تورط أحد أطراف القضية بالتزوير في محررات تجارية من خلال وضع توقيعات مزورة. واستغلال ختم شخصي مزور دون علم صاحبته التي تأسست كضحية.

حجز 59970 قرص من المؤثرات العقلية

وتم خلال العملية حجز إجمالا لـ 59970 قرص من المؤثرات العقلية مختلفة الأنواع. وكذا مبلغ مالي مع حجز 03 مركبات، و03 هواتف محمولة، حاسوبين محمولين، مقصين.

وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية

وتم توقيف المعنيين، عن تهمة الحيازة والتوزيع والنقل والتخزين والإستخراج والحصول. والعرض على الغير قصد البيع للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وكذا عدم احترام القواعد المتعلقة بالمراقبة الإدارية والتقنية والأمنية الخاصة بتوزيع وتسليم الأدوية ذات الخصائص المخدرة. والتزوير في محررات تجارية بوضع توقيعات مزورة.