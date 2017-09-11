تفكيك شبكة مخدرات و اعتداءات على المواطنين بالأسلحة البيضاء في بوفاريك

شبكة ممونها الرئيسي كان يستعمل قبو كلب الحراسة مكانا لإخفاء السموم

أطاحت عناصر فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية البليدة، بشبكة إجرامية منظمة مختصة في ترويج المخدرات متكونة من ثلاثة أشخاص.

حيث كان يستغل المتورط الرئيسي في قضية المتاجرة بالمخدرات قبو الحراسة مكانا لإخفاء السموم.

وأسفرت عملية التفتيش عن حجز كمية من الكيف المعالج وكمية من الأسلحة البيضاء تستعمل في الاعتداء على المواطنين ومبلغ مالي.

العملية تمت بعدما تحصل عناصر فرقة مكافحة المخدرات على معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات على مستوى منطقة بوفاريك.

وكللت المجهودات بعد خطة محكمة بتوقيف الممون الرئيسي متلبسا على مستوى منزله العائلي رفقة شريكه المكلف بمراقبة تنقل عناصر الشرطة.

كما تم إلقاء القبض على شخص آخر كان بصدد اقتناء كمية من المخدرات بعين المكان.

هذا وقد أسفرت عملية التفتيش التي قام بها عناصر الشرطة، عن استرجاع كمية من المخدرات قدرها 471 غرام من الكيف المعالج.

على شكل خمسة صفائح كانت مخبأة بقبو كلب الحراسة، وكذا قطعتين من المخدرات وزنهما 02 غرام داخل علبة عود الثقاب.

كما تم حجز مبلغ مالي قدره 21450 دج يعتبر من عائدات بيع هذه السموم، اضافة إلى خمسة هواتف نقالة، مع ضبط أسلحة بيضاء محظورة.

وكانت هذه الاسلحة تستعمل من قبل المشتبه بهم في عمليات الاعتداء.

ليتم إعداد ملف قضائي وتقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، حيث صدر في حقهم أمر إيداع.

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