تقديم دفع معاشات المتقاعدين إلى يومي 14 و15 أوت

قررت وزارة العمل والتشغيل والتضامن الإجتماعي، تقديم تواريخ دفع المعاشات ومنح التقاعد بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى يومي 14 و15 أوت.

وجاء في بيان للوزارة تحوز “النهار” على نسخة منه:

بمناسبة عيد الأضحى، تعلم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المستفيدين من منح ومعاشات التقاعد، أنه سيتم دفع المعاشات عبر مختلف آليات صرف المعاشات سواء بالنسبة للحسابات البريدية أو الحسابات البنكية وفق التواريخ التالية:

– يوم 14 أوت 2018 بالنسبة للمتقاعدين الذين كانوا يتقاضون معاشاتهم يومي 20و22 من كل شهر.

– يوم 15 أوت2018 بالنسبة للمتقاعدين الذين كانوا يتقاضون معاشاتهم يومي 24 و26 من كل شهر.