تقديم مواجهة العميد والحمراوة

قررت الرابطة المحترفة لكرة القدم، رسميا، تقديم مباراة مولودية الجزائر، والضيف مولودية وهران، بـ 48 ساعة.

وكان مقررا أن تقام قمّة المولوديتين مساء يوم الأحد القادم، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي. بداية من الساعة 19:00، برسم الجولة الـ 4 من البطولة المحترفة.

وأعلنت الرابطة، اليوم الثلاثاء، عبر موقعها الرسمي، عن تقديم اللقاء، ليلعب رسميا يوم الجمعة. 11 أكتوبر الجاري، بداية من الساعة 20:30.

وبصم العميد على بداية مقبولة، بحصده 5 نقاط من تعادلين وانتصار. فيما حصد “أبناء الحمري” 4 نقاط، من فوز وانتصار داخل الديار وهزيمة خارجها، وهي النتائج التي عجّلت برحيل المدرب يوسف بوزيدي.