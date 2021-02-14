تكليف مديري الجامعات بمراقبة الخدمات في الإقامات الجامعية

في مراسلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى مديري المؤسسات الجامعية

أرسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مراسلة ممضية من طرف الأمين العام للوزارة، غوالي نور الدين، موجهة إلى مديري مؤسسات التعليم العالي، تأمرهم فيها بمعاينة ظروف حياة الطلبة على مستوى الإقامات الجامعية.

وجاء في التعليمة حرفيا، أنه “في إطار المتابعة الدورية لظروف حياة الطلبة على مستوى الإقامات الجامعية، وتبعا لتوجيهات السلطات العليا التي تولي أهمية قصوى لتحسين الإطار المعيشي للأحياء الجامعية، دعت إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل القيام بزيارات تفقدية إلى الإقامات الجامعية التي يقيم فيها الطلبة المسجلون على مستوى مؤسساتكم، وذلك من أجل الوقوف عند واقع الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة، لا سيما في مجال الإيواء والإطعام والوقاية الصحية، وكذا وضعية الهياكل في الإقامات الجامعية وفضاءاتها من حيث الأمن والتهيئة والنظافة”.

وأمرت التعليمة مديري مؤسسات التعليم العالي، تشكيل لجان تفقد من بين إطارات مؤسساتهم، وتسطير برنامج خاص بهذه العملية في أقرب الآجال، وذلك وفق المحاور المدرجة ضمن بطاقة معلومات مرفقة بالتعليمة، مع تبليغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنتائج المعاينات عبر “الأرضية الرقمية”، أين أولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أهمية قصوى لإنجاح هذه العملية، التي ستسمح نتائجها باتخاذ التدابير اللازمة لتحسين ظروف حياة الطلبة على مستوى الإقامات الجامعية.