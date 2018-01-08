تكوين قضاة لتطبيق الدفع بعدم الدستورية أمام القضاء

توجّه اليوم الإثنين، 40 قاضيا تابع لمجلس الدولة، إلى بلجيكا للتكوين تحسّبا لتطبيق مبدأ الدفع بعدم الدّستورية.

برئاسة مستشار قديم لديه خبرة 40 سنة للإطلاع على تجربتها.

أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيّب لوح، اليوم أنّه تمّ الشّروع في تكوين القضاة.

تحسّبا لتطبيق مبدأ الدفع بعدم الدستورية أمام القضاء الّذي سيقدّم مشروع القانون المتعلّق به أواخر مارس المقبل.

وقال الوزير أنّ خلال جلسة الإستماع المخصّصة لدراسة مشروع القانون.

و المتضمّن تسوية الميزانية لسنة 2015 أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشّعبي الوطني.

أنّ هذا التكوين جاء لـ “تفادي الإشكالات الّتي يمكن أن تطرح مستقبلا والتي اعترضت الدول التي سبقتنا في التّطبيق.

وأضاف لوح أنّ الوزارة، قدّمت لأوّل مرة مشروع من هذا النوع الّذي سيقدّم إلى المجلس على أقصى تقدير أواخرمارس المقبل”.