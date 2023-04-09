تلاميذ بومرداس يتوجون بجائزة “الروح الرياضية”

توج فريق متوسطة بلعوش محند والحاج ببرج منايل بولاية بومرداس، بجائزة الروح الرياضية، في منافسة كرة القدم “ذكور” بالألعاب الإفريقية المدرسية. التي أقيمت مؤخرا بجنوب إفريقيا.

ومنحت اللجنة المنظة ممثل الكرة الجزائرية هذه الجائزة الشرفية. بعدما قدم لاعبوه مثالا في الروح الرياضية. رغم الإقصاء من الدور الأول.

وتعرض تلاميذ بومرداس، لـ 4 هزائم متتالية في أول يوم، استقبلوا خلالها 20 هدفا بينما اكتفوا بتسجيل هدف وحيد. وكانت أثقل هزيمة في الجولة الثالثة. على يد مجمع مدارس بن سيكو سيلا من غينيا، استقرت على 12-0.