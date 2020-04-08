تلفزيون إل جي “أوليد” يفوز بالجائزة الفخرية المرموقة للمرة الثانية

إفتك تلفزيون إل جي “أوليد” الجائزة الفخرية المرموقة للمرة الثانية.

كشفت شركة “إل جي الكترونيكس”، اليوم الأربعاء في بيان لها، أن منتجاتها اثبتت تفوقها في مجال التصميم بإجمالي 19 تميزا تحصلت عليه في جائزة “النقطة الحمراء للتصميم” لهذا العام.

وأضافت الشركة أن تلفزيون أوليد مقاس 65 بوصة من سلسلة 65 GX Gallery تحصل على جائزة “Best of Best Award”.

وأكدت الشركة أن جائزة “النقطة الحمراء للتصميم” تعد واحدة من المسابقات الثلاث المرموقة والخاصة بالتصميم الاحترافي في العالم.

حيث تم هذا العام تقديم حوالي 6500 منتج من 60 دولة أمام لجنة التحكيم، مشيرة أنه وبالاضافة إلى تلفزيون إل جي 65 جي إكس، منحت جوائز أخرى لكل من تلفزيون “إل جي LG SIGNATURE OLED 8K ” وتلفزيون “LG OLED WX WALLPAPER 4K”.