تلمسان..تفكيك شبكة دولية مختصة في النصب والاحتيال الإلكتروني

تمنكت شرطة تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود، تقوم بالنّصب على المواطنين عن طريق الاحتيال الإلكتروني.

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبيرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود تقوم بالنصب على المواطنين عن طريق الإحتيال الإلكتروني بإستعمال تكنولوجيا الإتصال والإعلام الآلي.

القضية تمت على إثر شكاوي وردت إلى ذات الفرقة من مواطنين تعرضوا للنصب من طرف أشخاص مشتبه فيهم يدعون أن يمتلكون وكالة سياحية وهمية وشروعهم في تنظيم رحلات خاصة بالعمرة ورحلات إلى مختلف البلدان مع التمويه بالتكفل بإجراءات ومصاريف التأشيرات، تذاكر النقل عبر الطائرة وحجز الفنادق وبعد إستلامهم الأموال من طرف الضحايا يتبين بعدم وجود حجوزات فقيوم الفاعلون بإختلاق أعذار مختلفة وتحميل الضحايا مسؤوليتها ومن تم طلب مبالغ مالية أخرى للقيام بحجوزات جديدة.

العمل الميداني لعناصر الشرطة اسفر عن توقيف المشتبه فيهما واسترجاع مبالغ مالية من العملة الوطنية قدرت ب426 مليون سنتيم ومبالغ مالية بالعملة الأجنبية قدرت ب3100 أورو ملك للضحايا المقدر عددهم 14 شخص.

بعد استكمال إجراءات التحقيق القانونية تم تقديم المتورطين أمام العدالة عن قضية النصب على الجمهور من خلال تلقي واستلام ثروات الغير عن طريق الإحتيال الإلكتروني بإستعمال تكنولةجيا الإتصال والإعلام الآلي مع مخالفتها التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الداخل.