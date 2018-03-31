تمار: إطلاق كافة البرامج السكنية التي كانت متوقفة

قال وزير السكن عبد الوحيد تمار، إنّ كل الولايات ستعرف عملية لتوزيع السكنات في القريب.

مشيرا على هامش تسليم مفاتيح السكنات التساهمي بموقع 1007 مسكن بالسحاولة، أن برنامج سكنات “أفنبوس” هي تكملة للبرامج السكنية.

مفيدا بأن كل الولايات ستشهد توزيعا للسكنات وهناك برنامج كبير سنة 2018.

مؤكدا بأن كل البرامج السكنية التي لم تنطلق ستنطلق كما أن البرامج التي كانت تسير بوتيرة بطيئة سنسرع فيها.

مشيرا إلى أنه سيكون هنالك لقاءات لإعطاء كل السكنات المبرمجة بالعاصمة الأسبوع المقبل وتوزيع حصة معتبرة لولاية العاصمة.